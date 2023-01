Ein bislang Unbekannter hat sage und schreibe 150 Kilogramm Fleischabfall an einem Weinberg entsorgt. Nach Angaben der Polizei machte der 71-jährige Besitzer des Wingerts am Samstagnachmittag die ungewöhnliche Entdeckung. Der Weinberg befindet sich in der Nähe der Raiffeisenstraße in Altdorf. Wann der Täter die Abfälle illegal entsorgt hat, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter Telefon 06323 9550 entgegen.