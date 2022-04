Die Landauer Alt-Katholiken laden für Donnerstag, 18 Uhr, zu einem Gedenkgottesdienst mit anschließendem Festakt in die Katharinenkapelle ein. Vor rund 150 Jahren, am Weißen Sonntag, feierten die Alt-Katholiken ihren ersten Gottesdienst in dieser Kapelle, teilt die Kirche mit. Um 19.30 Uhr folgt dann ein Sektempfang im Foyer des Alten Kaufhauses, bei dem Bernhard Scholten in einem Vortrag die Entstehung der Alt-Katholischen Kirche in Landau skizziert. Musikalisch umrahmt wird der Festakt von der Sängerin Rahel und dem Pianisten Christoph Lichdi. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. „Damit auch chronisch kranke Menschen sorglos an Gottesdienst und Empfang teilnehmen können, gilt die 3 G-Regel: genesen, geimpft oder getestet“, teilt die Gemeinschaft weiter mit.