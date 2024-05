Am Sonntag, 19. Mai, hat die Landauer Polizei im Südring einen 15-jährigen Rollerfahrer kontrolliert. Dabei ergaben sich mehrere Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmittel hindeuteten. Ein Drogenschnelltest zeigte den Cannabis-Wirkstoff THC an. Die Polizisten fanden bei dem Jugendlichen ein Springmesser, Haschisch und ein Haschisch-Brownie, stellten alles sicher und informierten die Erziehungsberechtigten. Die Polizei warnt: Trotz des neuen Cannabisgesetzes bleibt der Konsum für Jugendliche strikt verboten und die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Drogen ist weiterhin für alle illegal und gefährlich.