Ein 15-jähriger Mofa-Fahrer aus dem Landkreis Südliche Weinstraße ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Nähe von Bad Bergzabern leicht verletzt worden. Laut Polizei war der Jugendliche auf der L508 in Richtung Oberotterbach unterwegs, als er kurz vor einer Kuppe von einem hellen Auto überholt wurde. Der Mofa-Fahrer erschrak, geriet auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Mofa. Er stürzte. Der Fahrer des Autos hat von dem Unfall vermutlich nichts mitbekommen, wie es im Bericht der Polizei heißt. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet mögliche Zeugen, sich mit ihr unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.