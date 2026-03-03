242 Einsätze und ein Abschied: Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Edenkoben kann auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurückblicken. Welche Projekte 2026 anstehen.

Laut einer Mitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben wurden bei den 242 Einsätzen bis zum 31. Dezember 145 Brände gelöscht und 97 Hilfseinsätze geleistet. 23 Mal lösten Brandmeldeanlagen aus und ein Tier wurde gerettet. Eberhard Frankmann (CDU), Erster Beigeordneter der VG und Brandschutzdezernent, sowie der stellvertretende Wehrleiter Frank Grünagel bedankten sich bei den 16 Wehrführungen, Kameradinnen mit und ohne Sonderaufgaben, der Feuerwehrsachbearbeitung und den Mitarbeitern im Feuerwehrservicecenter für ihren „großartigen Einsatz“. Nach eigenen Angaben zählt die Feuerwehr 444 Einsatzkräfte, 119 Jugendliche und 69 Bambini beim Nachwuchs.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, hat sich Wehrleiter Bernd Sturn zum 31. Dezember 2025 nach zehn Jahren im Amt verabschiedet. Frank Grünagel wurde für weitere zehn Jahre zum stellvertretenden Wehrleiter wiedergewählt. Mit der Bestellung des ersten hauptamtlichen Wehrleiters beschreite die VG Edenkoben einen neuen Weg – als erste Verbandsgemeinde in der Südpfalz. Der neue Wehrleiter wird im April seinen Dienst beginnen. Neben dessen Einarbeitung steht im laufenden Jahr der Aufbau einer Gefahrstoffgruppe und die Definition ihrer Aufgaben zur Stärkung der Einsatzfähigkeit an.

Neue Bambinigruppe in Gleisweiler

Schritt für Schritt geht es unterdessen im neuen Feuerwehrhaus in Flemlingen voran. Bestellt sind zwei Tragkraftspritzenfahrzeuge für die Feuerwehren in Böbingen und Kleinfischlingen sowie das Löschfahrzeug 10 für die Edesheimer Mannschaft. Auch die Ausschreibung eines Walderkundungsfahrzeuges, das bei der Feuerwehr Edenkoben stationiert werden soll, ist erfolgt. Zudem wurde das Sirenennetz in der VG vervollständigt.

Am Lehrgangsstandort Edenkoben gab es nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung zwei Kreis-Lehrgänge. Auch das erweiterte Ausbildungsangebot auf VG-Ebene werde gut angenommen. An der Akademie des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz in Koblenz seien Einsatzkräfte in verschiedenen Funktionen erfolgreich ausgebildet worden.

Dank des großen Engagements der Jugend- und Bambiniwarte vor Ort in den Wehren könne von einer erfolgreichen Nachwuchsarbeit in der Verbandsgemeinde Edenkoben gesprochen werden, heißt es weiter. Mit einer neuen Bambinigruppe in Gleisweiler gibt es Zuwachs.