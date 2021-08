Im Landes-Impfzentrum Landau/Südliche Weinstraße sind in dieser Woche 144 Menschen zwischen zwölf und 17 Jahren geimpft worden. Das teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Das Land hatte Anfang der Woche erklärt, dass auch Jugendliche in den Impfzentren geimpft werden können. Daraufhin hatten Stadt und Kreis am Dienstag verkündet, dass „ab sofort“ auch junge Menschen geimpft werden. Gestern wurde angekündigt, dass die derzeit laufende Aktion – zwischen 8 und 14 Uhr wird im Impfzentrum auch ohne Termin geimpft – bis mindestens Anfang September fortgesetzt wird.