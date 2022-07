Die Flutkatastrophe im Ahrtal vor einem Jahr hat auch in der Südpfalz eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Es gibt viele Beispiele. Eines davon ist die Facebook-Gruppe „Miteinander füreinander – Südpfalz“ des Initiators Daniel Grimm mit Unterstützung von Rolf H. Epple von der gleichnamigen Stiftung. Ohne das Engagement der vielen freiwilligen Helfer wäre das Ahrtal heute nicht so weit, resümieren Grimm und Epple. Dies zeige sich in vielfältigen abgeschlossenen Projekten und wiederhergestellten Häusern.

Alleine durch die Facebook-Gruppe um Daniel Grimm konnten bislang mehr als 140 Tonnen an Hilfsgütern zielgenau in die Katastrophengebiete gespendet werden. „Durch unsere guten Verbindungen zu den Betroffenen konnten wir sehr zielgenau helfen“, betont Grimm, „und haben keine Lager bedient, die irgendwann überfüllt waren und, wie auf dem Nürburgring, entsorgt werden mussten.“

Schnell und unbürokratisch

Die Rolf-Epple-Stiftung hatte in diesem Zeitraum circa 90.000 Euro an Spendengeldern gesammelt und direkt an die Betroffenen in Sach- oder Finanzhilfen ausgeschüttet. „Uns war es wichtig, dass schnell und unbürokratisch geholfen werden konnte“, so Grimm und Epple. Es stimmt sie traurig zu wissen, dass bei institutionellen Organen immer noch Millionen von Hilfsgeldern geparkt seien, obwohl die Not vor Ort noch immer sehr hoch sei.