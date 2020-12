140 neue Fälle und sieben Menschen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind – das ist die Bilanz für die Südpfalz seit Freitagmittag. Vier weitere Todesopfer gibt es in Landau und Umgebung: In der Stadt sind zwei Männer mit dem Virus gestorben, darunter eine betagte Person. In der Verbandsgemeinde Offenbach starb ein älterer Mann mit Covid-19, in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern eine ältere Frau. Im Landkreis Germersheim sind drei weitere ältere Personen an oder mit Covid-19 gestorben. Im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau gibt es 64 Neuinfektionen, in Germersheim und Umgebung 76.

Am Standort Landau des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße sind drei weitere Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden – die Ermittlungen laufen noch. Am Gymnasium des Pamina-Schulzentrums Herxheim hat sich herausgestellt, dass ein Schüler Corona hat. Sein letzter Schultag war am vergangenen Dienstag. Zwölf Schüler hatten laut Gesundheitsamt engen Kontakt mit dem Infizierten.

An der Klingbachschule Billigheim-Ingenheim wurde eine Lehrkraft positiv auf das Virus getestet. Dort dauern die Ermittlungen noch an. Ebenso in der Kindertagesstätte Barbelroth – dort wurde eine Betreuungsperson positiv getestet. Darüber hinaus gibt es einen neuen Corona-Fall am Otto-Hahn-Gymnasium Landau: Ein Schüler mit Corona hat den Unterricht zuletzt am Donnerstag besucht. Das Gesundheitsamt will nun herausfinden, mit wem er engen Kontakt hatte. Auch im Altenzentrum St. Josef Herxheim breitet sich Corona weiter aus – zwei weitere Bewohner wurden infiziert.

Auch im Kreis Germersheim hat es weitere Schulen getroffen. In der Grundschule Bellheim befindet sich eine ganze Klasse in Quarantäne. An der Realschule plus Bellheim und an der Integrierten Gesamtschule Rheinzabern müssen die Kontaktpersonen nach jeweils einem Corona-Fall zu Hause bleiben. Am Europa-Gymnasium Wörth hingegen muss nach einem neuen Fall erst noch ermittelt werden.

Für Landau liegt der Inzidenzwert bei 130,1 Neuinfektionen binnen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Für den Kreis Südliche Weinstraße liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 129,4. Seit Ausbruch der Pandemie wurden aus Stadt und Kreis 1679 Fälle gemeldet: 1196 Menschen sind wieder gesund, 16 sind gestorben.

In Germersheim und Umgebung gab es bislang 2059 Infizierte – 1468 Menschen gelten als gesundet, 40 sind gestorben. Im Kreis Germersheim liegt der Inzidenzwert aktuell bei 181,4.