Die Polizei hat am Donnerstagmorgen 14 Fahrzeugführer erwischt, die gegen das Durchfahrtsverbot am Gymnasium in Annweiler verstoßen haben. Die Beamten kontrollierten dort den Verkehr zwischen 7.20 und 8 Uhr. Am Gymnasium in Annweiler ist die Durchfahrt aufgrund der beengten Straßenverhältnisse und des Busverkehrs lediglich für Berechtigte erlaubt, erklärt die Polizei in ihrer Mitteilung. Die 14 erwischten „Elterntaxis“ mussten wenden und die Kinder den restlichen Schulweg ordnungsgemäß zu Fuß zurücklegen.