Das Fest fällt aus, das Gefühl kann man kaufen: Die limitierten Maimarkt-Taschen gibt’s ab sofort im Landauer Büro für Tourismus im Rathaus zu erwerben.

130 Jahre Maimarkt – angemessen wäre eigentlich eine große Sause, doch wegen der Corona-Pandemie fällt sie ins Wasser. Aus diesem Grund hat das Büro für Tourismus (BFT) mit allerlei Buntem, Süßem und Genussvollem gefüllte Maimarkt-Taschen zusammengestellt. Wie die Stadt mitteilt, gibt’s nur 150 der Taschen. Der Erlös gehe an die Schausteller.

„Aber mit der Maimarkt-Tüte ist zumindest ein bisschen Volksfest-Feeling für zu Hause möglich und gleichzeitig können die Schaustellerinnen und Schausteller unterstützt werden“, sagt der Tourismusdezernent der Stadt, Alexander Grassmann.

130. Tasche enthält Überraschung

„Es gibt ein bisschen was zu essen und zu trinken wie gebrannte Mandeln und eine Flasche Wein, Verzehr- und Fahrgutscheine, die beim nächsten Markt eingelöst werden können, und noch ein paar weitere Überraschungen“, ergänzt der Geschäftsführer des Tourismusbüros, Bernd Wichmann.

Etwas ganz Besonderes erwarte außerdem den Käufer der 130. Tasche: Sie oder er erhalte einen Familien-Gutschein für eine VIP-Maimarkt-Backstagetour, der im nächsten Jahr auf dem Fest eingelöst werden könne.

Wann und wo kaufen?

Das BFT verkauft die Taschen an einem Fenster in der Salzhausgasse, gegenüber Juwelier Lehmann. Dort können die Maimarkt-Taschen montags bis mittwochs von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 8:30 bis 12:30 Uhr erworben werden. Die Tasche kostet 49 EUR; der Warenwert des Inhalts liegt laut Stadt bei über 90 Euro. Die Maimarkt-Taschen können nicht vorbestellt oder reserviert werden und sind nur so lange erhältlich, wie der Vorrat reicht, betont die Verwaltung.

Im Netz

Weitere Informationen sind online unter www.landau-tourismus.de/130-jahre-maimarkt zu finden.