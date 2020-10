[Aktualisiert 16.50 Uhr] Die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Landau ist zwei Tage vor den Herbstferien von Corona eingeholt worden. Waren am Freitagmorgen zunächst 108 Zehntklässler und zehn Lehrer zu einer Isolation zu Hause verdonnert worden, hat sich die Zahl der unmittelbar Betroffenen am Nachmittag auf 13 Schüler und zwei Lehrer reduziert. Das teilte Schulleiter Ralf Haug mit. Ein 15-jähriger Landauer war positiv auf Covid-19 getestet worden, nachdem sein Vater an Corona erkrankt war. Wegen fächerübergreifenden Unterrichts musste zunächst die ganze Stufe in Quarantäne. Der Jugendliche sei zuletzt am Dienstag in der Schule gewesen. Die 15 Betroffenen, die das Gesundheitsamt nach Telefonaten mit allen 118 Personen in die Kategorie 1 eingestuft hat, müssen nun einen Corona-Test machen. Alle anderen dürfen ungezwungen in die Ferien. Die IGS ist die dritte Schule in Landau, an der ein Corona-Fall entdeckt worden ist. Eine Erkrankung an der Maria-Ward-Schule war ohne weitreichende Folgen geblieben. Am Eduard-Spranger-Gymnasium hatten 38 Schüler und neun Lehrer Mitte August 14 Tage zu Hause bleiben müssen.