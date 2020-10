In der Südpfalz hat es nachweislich 13 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben, sieben im Kreis Germersheim und sechs im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau. Damit steigt die Anzahl der Infizierten am Rhein auf 449 (Stand Freitag, 12.30 Uhr). Neun Menschen sind gestorben, 372 wieder gesundet. Damit gibt es noch 68 aktive Fälle, sechs weniger als am Donnerstag.

An der Weinstraße sind bisher 337 Infektionen nachgewiesen worden, von denen noch 46 Fälle aktiv sind, zwei weniger als am Donnerstag. Infizierte gibt es noch in den Verbandsgemeinden Annweiler (1), Bad Bergzabern (7), Edenkoben (5), Herxheim (1), Landau-Land (4), Maikammer (4), Offenbach (3) und in der Stadt Landau (21).