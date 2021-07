Eine 13-jährige Fahrradfahrerin hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Mittwoch gegen 16 Uhr an der Kreuzung Marienring/Friedrich-Ebert-Straße in Landau verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Jugendliche mit ihrem Rad über die Kreuzung Richtung Innenstadt. Ein 20-jähriger Autofahrer hat sie beim Abbiegen nach links in den Marienring übersehen. Es kam zum Unfall und die 13-Jährige stürzte vom Rad. Sie zog sich Schürfwunden zu und wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 1600 Euro.