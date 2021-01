Schweighofen. Ein ganzes Dorf ist fassungslos. 13 Fahrzeuge wurden in Schweighofen in einer Nacht aufgebrochen. Die Scheiben wurden eingeschlagen und Wertsachen gestohlen. Das meldet die Polizei am Sonntag.

„Gestern Morgen habe ich einen Anruf von Bekannten bekommen, dass bei ihrem Auto die Scheiben eingeschlagen waren und Laptop und Geld geklaut wurden“, sagt der Erste Beigeordnete, Thomas Kieffer. Zunächst sei das Gerücht umgegangen, es habe fünf Fahrzeuge betroffen, dann ermittelt die Polizei 13 Taten. Er sei nicht betroffen, müsse sich aber auch erst mal sortieren, sagt Kieffer. „Die meisten Einbrüche waren wohl in der Hauptstraße, einer im Neubaugebiet“, ist sein derzeitiger Stand. Wohl bei fast allen Autos seien die Scheiben eingeschlagen worden, die Fahrzeuge seien durchwühlt worden und alles, was irgendeinen Wert gehabt habe, sei von dem oder den Tätern mitgenommen worden. „Ich denke, es ging um die Wertsachen und einer allein war das bestimmt auch nicht“, sagt der Beigeordnete. Auffällig sei, dass hauptsächlich Autos in offenen Höfen Ziel der Täter gewesen seien und nicht die, die auf der Straße gestanden hätten. Er habe auch das Gerücht gehört, dass ein Auto auch in einem geschlossenen Hof aufgebrochen worden sei und man dort sogar versucht habe, ins Haus einzudringen. „Ich finde den Umfang der Einbrüche erschreckend und hoffe, dass sie von der Polizei möglichst schnell und lückenlos aufgeklärt werden können“, sagt Kieffer.