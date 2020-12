126 neue Fälle und zwei Menschen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind – das ist die Bilanz für die Südpfalz seit Freitagmittag. Bei den Todesopfern handelt es sich um zwei ältere Personen, wie das Gesundheitsamt des Kreises Germersheim mitteilt. Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau gibt es 67 Neuinfektionen, in Germersheim und Umgebung 59.

Am Gymnasium im Pamina-Schulzentrum Herxheim ist eine Schülerin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ihr letzter Schultag war am Freitag. „Zum aktuellen Zeitpunkt wurden zehn Schüler und eine Lehrkraft als Kontaktpersonen der Kategorie eins eingestuft“, teilt das Gesundheitsamt mit. Im Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus Landau haben fünf Bewohner Corona. „Die weiteren Ermittlungen dauern noch an“, heißt es. Im Inklusionskindergarten Pusteblume Bad Bergzabern hat sich herausgestellt, dass sich eine Betreuungsperson mit dem Virus infiziert hat – ihr letzter Arbeitstag war am 27. November. Wie es weitergeht, steht noch nicht fest.

Bereits in Quarantäne befinden sich jene elf Menschen, die engen Kontakt mit einem infizierten Schüler am Gymnasium im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern hatten. Der Schüler besuchte den Unterricht das letzte Mal am Donnerstag. Auch im Jugendwerk St. Josef Landau wurden drei Betreuungspersonen und ein Schüler positiv getestet. 16 Personen hatten laut Gesundheitsamt engen Kontakt mit den Infizierten. Wie viele Menschen in Quarantäne müssen, steht noch nicht fest.

Auch am Klinikum Landau-Südliche Weinstraße breitet sich das Coronavirus immer stärker aus. Am Standort Landau wurden 13 Patienten und 14 Beschäftigte positiv auf das Virus getestet, am Standort Annweiler drei Patienten und fünf Beschäftigte sowie am Standort Bad Bergzabern zwei Angestellte. In allen Fällen sind die Ermittlungen der Kontaktpersonen noch nicht abgeschlossen. Darüber hinaus gibt es einen Corona-Fall im Kindergarten Haus für Kinder Landau – eine Betreuungsperson, die zuletzt am Donnerstag arbeitete, hat Corona. Die Folge: 21 Menschen müssen nun die nächsten Tage zu Hause bleiben. Darüber hinaus haben Corona-Tests im Altenzentrum St. Josef Herxheim ergeben, dass vier Bewohner infiziert sind. Im St.-Paulus-Stift Herxheim sind drei Bewohner und fünf Mitarbeiter positiv. In beiden Einrichtungen wird laut Gesundheitsamt noch ermittelt, wie es weitergeht.

Für die Stadt Landau liegt der Inzidenzwert bei 108,8 Neuinfektionen binnen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Für den Kreis Südliche Weinstraße liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 109,5. Seit Ausbruch der Pandemie wurden aus Stadt und Kreis 1451 Fälle an das Landesuntersuchungsamt übermittelt: 1074 Menschen sind wieder gesund, zwölf sind gestorben.

In Germersheim und Umgebung gab es bislang 1819 Infizierte – 1345 Menschen gelten als gesundet, 32 sind gestorben. Im Kreis Germersheim liegt der Inzidenzwert bei 145,7.