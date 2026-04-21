Stehen Dorfjubiläen ins Haus, freut sich die Ortsspitze, wenn Bürger Ideen einbringen. Welche Projekte in Böbingen zum 1250-jährigen Bestehen umgesetzt wurden.

Eine der Ideen fußt auf dem Wappen der Gemeinde. Dieses wird wie folgt beschrieben: „Von Rot und Gold gespalten, rechts eine vierfüßige goldene Bank, links ein roter Gänsefuß“. Grundlage dafür ist ein Gerichtssiegel aus dem Jahr 1624. Der Gänsefuß geht wohl auf die Tatsache zurück, dass es in früheren Zeiten in Böbingen nur die Hauptstraße gab. Viele der dortigen Anwohner hielten sich Hühner. Möglicherweise hat sich der Ersteller des Gerichtssiegels mehr an einen Gänse- als an einen Hahnenfuß erinnert, und so kam dieser dann wohl auf das Wappen. Die Frage, warum man in Böbingen tatsächlich einen Gänse- und keinen Hahnenfuß im Wappen hat, kann Ortsbürgermeister Stefan Werner nicht beantworten.

Der fehlende Hühnerfuß wiederum brachte Gemeinderatsmitglied Wolfgang Jost auf eine Idee: Mehr als 100 Holztafeln mit einem vorbereiteten „Gockel-Motiv“ verteilte er an Einwohnerinnen und Einwohner, denen seine Idee gefiel. Sie platzierten die Tafeln an ihren Häusern oder Toreingängen. Allerdings mussten diese zuvor noch nach eigenem Gusto bemalt werden. Die Vorlage hatte Wolfgang Jost im Stil des bekannten „Malen nach Zahlen“ gestaltet, so fiel das Bemalen recht leicht. Jost lackierte im Anschluss die Tafeln, damit diese vor Witterungseinflüssen geschützt sind. „Im Winter werden die Tafeln aber abgehängt. Sie sollen nämlich auch noch nach dem Jubiläumsjahr aufgehängt werden“, erklärt Bürgermeister Werner.

Sprachlicher Beitrag vom Landrat

Die bunten Tafeln, die teilweise schon 2024 aufgehängt wurden, weisen mit dem gemalten Gockel und den aufgebrachten Zahlen 776, 1250 oder 2026 aber nicht nur optisch auf das Jubiläum hin. Viele von ihnen sind mit QR-Codes ausgestattet, die man mit dem Smartphone scannen kann. Unter dem Motto „Froch de Gockel“ gibt es dann nette Geschichten über Böbingen zu hören. So beispielsweise über die Historie der katholischen Ortskirche, die bis ins Jahr 1251 zurückreicht. Von 1555 bis 1679 diente diese als protestantisches Gotteshaus. Danach wurde sie bis 1818 simultan von Katholiken und Protestanten genutzt, wie man zu hören bekommt.

Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) hat ebenso einen sprachlichen Beitrag über Böbingen geliefert wie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Edenkoben, Daniel Salm (FWG). Den Vogel schießt aber der Ortschef höchstpersönlich ab. Seine Grußworte trägt er in der vielen Menschen nicht ganz so geläufigen Sprache der Hühner vor. Nein, da gibt es nicht nur Kikeriki oder ein paar Krächz- oder Krählaute zu hören. Stefan Werner gibt ein sprachliches Highlight zum Besten. Die Hühnersprache hat er schon als kleines Kind von seiner Mutter gelernt. Nun erinnerte er sich dieser. Ein herrlicher Ohrenschmaus, auch wenn man als „Nichthühnersprachesprecher“ den Ausführungen nicht wirklich zu folgen vermag. Doch wer der exotischen Sprache nicht mächtig ist, dem braucht nicht bange sein, trägt Werner das Ganze im Anschluss doch noch in Hochdeutsch vor.

Prachtexemplar weckt sofort Aufmerksamkeit

Ein Kunstwerk, nicht nur für das Jubiläumsjahr, sondern auch für die Zukunft, hat Patrick Hieb geschaffen – einen Jubiläumsgockel! Das etwas mehr als lebensgroße Tier aus poliertem Stahl glänzt nicht nur silbern in der Sonne, auch ohne Sonneneinstrahlung weckt es sofort Aufmerksamkeit. Noch steht der Gockel auf einem Holzsockel, doch er soll schon bald auf einem tragbaren Sandstein montiert werden. Allerdings wird er keinen festen Platz im Ort bekommen, sondern nur bei besonderen Gelegenheiten der Öffentlichkeit präsentiert. „Die Gefahr ist einfach zu groß, dass Vandalen sich an diesem so schönen Werk zu schaffen machen, vielleicht die Füße mit der Flex abschneiden oder es mit Farbe besprühen“, erklärt der Ortschef. Dies will er erst gar nicht riskieren, zumal das Kunstwerk auf einen Wert von vier- bis fünftausend Euro taxiert wird.