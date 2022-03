Nach zwei Jahren bedingter Zwangspause laden die fünf Kleinfischlinger Weingüter Winfried Becker, Ellermann-Spiegel, Thomas Geißert, Gut von Beiden sowie Karl Kammermann zum zweitägigen Weinfrühling ein. Am Samstag, 2. April, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 3. April, von 11 bis 18 Uhr soll im Rahmen der 1250 Jahr-Feier der Gemeinde im Garten der Protestantischen Kirche in der Schulstraße gefeiert werden. Die Kleinfischlinger Winzer bieten je sechs Weine an.

Während des zweitägigen Events kann im Dorfgemeinschaftshaus die Fotoausstellung der Verbandsgemeinde Edenkoben zum 50. Jubiläum besucht werden. 50 Bilder präsentieren die Vielfältigkeit der Verbandsgemeinde Edenkoben. Von den Fotografen wurden abwechslungsreiche Blickwinkel festgehalten und überraschende Sichtweisen aufgezeigt.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Anlässlich des Weinfrühlings bietet Pfarrerin Elke Wedler-Krüger am Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr zu jeder vollen Stunde eine Führung durch die Protestantische Kirche in der Schulstraße, direkt neben dem Kirchgarten, an. Zu besichtigen sind dabei auch die Secco-Malereien im Turm aus dem 16. Jahrhundert.

Wer die Anreise per Bahn über Edesheim bevorzugt, kann ab Bahnhof Edesheim mit dem Shuttlebus des Fahrservice Heinz Moser den Weinfrühling besuchen. Die Teilnahmegebühr an der Weinverkostung beträgt 17 Euro an der Tageskasse; im Vorverkauf kostet die Verkostungskarte 15 Euro. Erhältlich sind die Karten bei Philipp Müller unter der Nummer 06347 700896, oder per E-Mail an wein@gutvonbeiden.com.