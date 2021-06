Rund 1200 Ehrenamtliche aus 50 Landauer Vereinen und sozialen Organisationen haben sich im Corona-Jahr 2020 in besonderem Maße für das Allgemeinwohl eingesetzt. Als Anerkennung haben diese Menschen nun Gutscheine für Cafés in der Stadt erhalten.

Die Idee zum Ehrenamtsgutschein wurde in einer Arbeitsgruppe des Netzwerks Ehrenamt geboren, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt, als alternative Dankesaktion, die unter Corona-Bedingungen möglich ist. Denn: In den Vorjahren waren Landauer Ehrenamtliche anlässlich des Internationalen Ehrenamtstags im Dezember zum Ehrenamtskino, in den Weihnachtszirkus oder ins Ehrenamtstheater eingeladen worden. Pandemiebedingt war das im vergangenen Jahr nicht möglich. Ehrenamtliche, die 2020 in ihren Vereinen und Organisationen aktiv waren, erhalten stattdessen einen Gutschein über fünf Euro, den sie in einem Café oder in einer Eisdiele in Landau einlösen können.

Auch Unterstützung für Innenstadt

„Die Landauerinnen und Landauer fühlen sich für ihre Stadt verantwortlich und setzen sich auch in Pandemiezeiten für die Gesellschaft und ihre Mitmenschen ein – vom Einkaufsservice für Seniorinnen und Senioren über den Fahrdienst zum Impfzentrum bis hin zu Lernpatenschaften für Kinder per Smartphone“, sagt Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Der Ehrenamtsgutschein könne dieses Engagement natürlich nicht aufwiegen, aber stelle doch ein schönes Zeichen der Anerkennung für die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden dar. Besonders freue ihn, sagt Hirsch, dass die Aktion genau zum richtigen Zeitpunkt komme. „Die Inzidenzwerte sinken, die Gastronomie öffnet und der Sommer steht vor der Tür. Mit dem Ehrenamtsgutschein tun wir hoffentlich nicht nur den Ehrenamtlichen etwas Gutes, sondern unterstützen auch die Cafés und Eiscafés in unserer Innenstadt.“

Sponsoren helfen mit

Unterstützt wird die Gutscheinaktion von der Dieter-Kissel-Stiftung, der Energie Südwest, dem Lions-Club Landau, der Stiftung der Sparkasse Südpfalz und der VR-Bank Südpfalz. Teilnehmende Cafés und Eiscafés sind das Kaffee auf Hawaii, die Patîsserie Theodor, das Eiscafé Bertolini, das Café Ich bin so frey, Suppe mag Brot, das Eiscafé Palazzo Sandro, das Parezzo, das Mago, die Bengels Bar, das Café Sörkel, das Café Segafredo und das Eiscafé Zandonella. Der Ehrenamtsgutschein wird ab Juni über die Vereine und sozialen Organisationen verteilt. „Gerade in der Corona-Pandemie hat sich gezeigt: Ehrenamt in Landau ist kreativ, reagiert schnell und bringt innovative Ideen hervor. Dafür sind wir den Ehrenamtlichen sehr dankbar“, betont Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler.