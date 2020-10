Das war die bundesweite Aktion Stadtradeln 2020 in Landau: 671 Radfahrer haben von Ende August bis Mitte September über 120.000 Kilometer zurückgelegt – zur Arbeit, in die Stadt oder zum Sport. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung konnten damit rund 18 Tonnen CO 2 vermieden werden. Im Rheinland-Pfalz-weiten Ranking reicht das bisher für Platz 14.

Besonders freuen dürfen sich die Radfahrer der Montessori-Schule (15.843 Kilometer), des Eduard-Spranger-Gymnasiums (14.640 Kilometer) und von Bündnis 90/Die Grünen Landau (7.151 Kilometer), die in der Teamwertung der Stadt Landau die ersten drei Plätze belegen. Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) freut sich, dass Landau das selbstgesteckte Ziel von 100.000 Kilometern deutlich übertroffen hat.

Positives Feedback

Schön seien die Stadtradeln-Touren der Verwaltung zur neuen Innenstadtmobilität, zum Klimaschutz durch Radverkehr und über alle acht Stadtdörfer gewesen. „Dabei bekamen wir viel positives Feedback für unsere Maßnahmen, einige hilfreiche Hinweise und konnten für die ein oder andere Veränderung Verständnis wecken“, betont Hartmann.

Die Montessori-Schule hat sich zusätzliche Fahrradbügel für ihr Schulgelände verdient, das ESG wird im kommenden Jahr mit einer überdachten Fahrradabstellanlage für seine Leistung belohnt. Auch die von Energie Südwest gesponserten Klassenpreise gehen an die beiden Schulen: 125 Euro bekommt eine Klasse der Montessori-Schule, 75 Euro und 50 Euro gehen an zwei Klassen des ESG.