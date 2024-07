Jeden Morgen spätestens um 6 Uhr liegt die RHEINPFALZ bei Ihnen im Briefkasten. Um dies zu ermöglichen, ackern jede Nacht Hunderte Menschen. Bei einer Führung durchs Druckzentrum Oggersheim erfuhr eine Lesergruppe, wie die Zeitung aufs Papier kommt.

Wenn in den Lokalredaktionen die Lichter ausgehen, dann beginnt in unserem Druckzentrum in Oggersheim erst so richtig das Tagesgeschäft. Ebenso wie Bäcker, Rettungs- und Pflegekräfte Nachtarbeiter sind, schieben auch unsere Drucker, Transporteure und Austräger Schichten im Dunkeln, damit die RHEINPFALZ morgens auf dem Küchentisch liegen kann. Unsere 6000 Zusteller legen zusammen 30.000 Kilometer Fußweg täglich zurück. Sechs Tage die Woche. Bei jedem Wetter.

Pälzisch un die RHEIPALZ: Des keert äfach zamme. Foto: höj

Die knapp 20 Leser, auf die das Losglück für unsere erste RHEINPFALZ-Sommeraktion in diesem Jahr gefallen ist, machten am Donnerstag große Augen angesichts der Größe des Druckzentrums und der Maschinen in seinem Inneren. Besonders „Doctor Snuggles“ eroberte gleich die Herzen der Besuchergruppe. Erfindungsreich wie die namensgebende Zeichentrickfigur aus den 1970ern ist auch der grasgrüne Roboter, wenn es darum geht, sich Wege durch die Hallen zu suchen. Deswegen heißt es für Gäste: „Achtung, Durchfahrt freimachen, Doctor Snuggles kommt!“, ruft Klaus Kullmann zur Vorsicht auf. Über viele Jahrzehnte prägte der Redakteur die Sportberichterstattung der RHEINPFALZ. Heute, im Ruhestand, können Leser und andere Besuchergruppen mit ihm einen Blick hinter die Kulissen des Druckzentrums werfen. Zurück zum Gefährt, das ist vollautomatisch unterwegs. Eine Bullaugen-Kamera sorgt dafür, dass der Kleine an keine Maschinen oder Menschen randozt. Hinten aufgeladen hat der Blechkamerad zahlreiche Prospekte, die er von A nach B bringt.

Platz da! »Doctor Snuggles« kommt. Foto: höj

Komplette RHEINPFALZ in 3,5 Stunden gedruckt

Im unserem Druckzentrum wird nämlich nicht nur die RHEINPFALZ auf Papier gebracht, sondern es werden auch Werbebeilagen und Fremdausgaben gedruckt – zum Beispiel der „Pilger“ oder das „Wochenblatt“. Die liegen bereits stapelweise und zur Abholung bereit, als die Lesergruppe am Vormittag durch die über 12.000 Quadratmeter großen Hallen streift. Solche Produkte werden tagsüber gedruckt, damit die Maschinen nicht ungenutzt stillstehen. Spätabends schlägt dann die Stunde der RHEINPFALZ. Für diese ist üblicherweise um 22 Uhr „Andruck“, wie man im Zeitungsjargon sagt. Und zwar mit der Zweibrücker Lokalausgabe. Logisch, diese muss nachts den weitesten Weg zurücklegen. 115 Kilometer vom Druckzentrum bis in die Westpfalz. Und dann will sie ja auch noch von den Austrägern zu den einzelnen Haushalten gebracht werden. Die Südpfälzer Ausgabe startet wenig später gegen 22.45 Uhr. Mit dem „Pfälzer Tageblatt“ und der „Germersheimer Rundschau“ vereint sie als einzige zwei Lokalausgaben in einem „Buch“, wie der Drucker sagt, und ist somit die seiten- und auflagenstärkste Lokalausgabe der RHEINPFALZ.

Leser aus der gesamten Südpfalz kamen am Donnerstag nach Oggersheim zu unserer ersten Sommeraktion. Foto: höj

Wenn die Maschinen aber erst einmal richtig laufen, geht’s ruckizucki. Innerhalb von dreieinhalb Stunden ist die komplette RHEINPFALZ-Auflage eines Tages gedruckt. Und das sind über 200.000 Zeitungen. Pro Sekunde werden elf Zeitungen gedruckt, geschnitten und konfektioniert. Dafür läuft das Papier mit einer Geschwindigkeit von 11,5 Metern pro Sekunde durch die Druckmaschine. Diese war die modernste auf dem Markt, als die RHEINPFALZ sie vor elf, zwölf Jahren anschaffte, wie Kullmann berichtet. Die Anlage ist riesig, 44 Meter lang, sie beansprucht die Mitte der Halle komplett für sich. Sie besteht aus drei Druckstraßen, in denen gleichzeitig gedruckt werden kann. Dafür thront sie auf einem 56 Meter langen Fundament, ein tonnenschwerer Betonklotz, der vier Meter in die Tiefe reicht, um Vibrationen zu vermeiden.

Das Druckzentrum ist über 12.000 Quadratmeter groß. Foto: höj

„Muss die Zeitungsfarbe trocknen?“

Aber wie funktioniert das Ganze eigentlich? Zunächst muss eine Druckplatte „belichtet“ werden, wie man so schön sagt. Kullmann zeigt der Runde vier grüne Platten, die alle die gleiche Seite 1 der RHEINPFALZ zeigen – doch jede ist etwas anders schattiert. Und das kommt so. Die biegsamen Rechtecke aus Aluminium werden mit Silikon beschichtet, das keine Farbe annimmt. Dann kommt die Platte in den Belichter, in dem die Zeitungsseite darübergelegt wird. Ein Laser brennt nun überall dort winzigkleine Rasterpunkte hinein, wo Farbe aufgenommen werden soll. Mit den vier Grundtönen – Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz – könne alle möglichen Farbnuancen erreicht werden. Pro gedruckter Zeitungsseite braucht es also vier Druckplatten, die vorgeben, wo die blaue, die rote, die gelbe und die schwarze Farbe hin soll. Diese – mit Gummiwalzen übereinander aufs Papier gedruckt – ergibt das fertige Aussehen der Seite. Das alles geht natürlich rasend schnell – und gleichzeitig von beiden Seiten. „Muss die Farbe nicht zwischendurch trocknen, damit sich die Farben nicht vermischen?“, fragt eine Leserin. „Nein“, erklärt Kullmann, denn es werde ein wasserloses Druckverfahren angewandt.

So eine Papierrolle wiegt 1250 Kilogramm und reicht für 10.000 Zeitungen. Foto: höj

„Und man kann jede Platte nur einmal benutzen?“, möchte ein Leser wissen. Ja, für 100.000 Seiten schafft diese optimale Qualität. Denn bis die Drucker mit dem Ergebnis zufrieden sind, landen pro Druckauftrag rund 100 bis 120 Seiten im Mülleimer. In der Papierindustrie nennt man die unbrauchbaren Druckbögen „Makulatur“. Ein Begriff, den man ja umgangssprachlich für unsinniges oder veraltetes Zeug benutzt. Jetzt wissen Sie, wo er herkommt. Auf diese Art werden für die RHEINPFALZ jede Nacht rund 1000 Druckplatten verbraucht. Aber wenigstens ist das Papier wiederverwendbar, zwei- bis dreimal wird es recycelt. Im riesigen Papierlager wandert der Blick der Besucher nach oben. Bis zur Decke stapeln sich die Papierrollen. Jede 1250 Kilogramm schwer, die Material für 10.000 Zeitungen liefert. Bis ganz ohne Unterbrechung die nächste Papierrolle aufgezogen wird. Wenn alles wie am Schnürchen läuft, kann nur noch eine Sache den Druckern Schweißperlen auf die Stirn treiben: der gefürchtete Papierriss. Dann stehen die Maschinen mindestens 20 Minuten still, bis wieder alles gerichtet ist. Als Klaus Kullman ganz früher noch im ehemaligen Druckzentrum in der Ludwigshafener Innenstadt ferienjobbte, war das die schönste Zeit. „Das bedeutete immer Pause für uns“, erzählt er verschmitzt.