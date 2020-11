113 neue Fälle und drei Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind – das ist die Corona-Bilanz für die Südpfalz seit Freitagmittag. „Bei den Verstorbenen handelt es sich um ältere Personen“, teilt das Gesundheitsamt Germersheim mit. In Germersheim und Umgebung gibt es 74 Neuinfektionen, im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau 39.

An der Konrad-Adenauer-Realschule plus Landau ist eine Schülerin positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie das Gesundheitsamt mitteilt. Zum letzten Mal hat sie den Unterricht am 13. November besucht. „Die Klasse befindet sich seit 16. November im Online-Unterricht“, heißt es. Jetzt wird ermittelt, wer in Quarantäne muss. Auch eine Schülerin des Otto-Hahn-Gymnasiums Landau hat Corona. Ihr letzter Schultag war am vergangenen Dienstag. Zwölf Mitschüler und zwei Lehrkräfte wurden bereits als Kontaktpersonen der Kategorie ein eingestuft. Die Ermittlungen gehen jedoch noch weiter.

Darüber hinaus gibt es einen Corona-Fall am Vinzentius-Krankenhaus Landau: Eine Person der Belegschaft aus dem Zuständigkeitsbereich eines anderen Gesundheitsamtes wurde positiv auf Covid-19 getestet“, heißt es. Der letzte Arbeitstag war am Samstag. Was dies nun zur Folge hat, steht noch nicht fest. Auch die Kita Arche Noah Bad Bergzabern hat es erwischt: Eine Betreuungsperson wurde positiv auf das Virus getestet. Mindestens 16 Kinder und zwei weitere Betreuungspersonen hatten engen Kontakt mit der Person.

Im Kreis Germersheim sind vor allem Kindertagesstätten betroffen. In der Kita Sonnenstrahl Schwegenheim und in der Kita Max und Moritz in Jockgrim gibt es laut Gesundheitsamt jeweils einen positiven Corona-Fall, in der Kita Villa Regenbogen Maximiliansau gibt es aktuell drei positiv Getestete. Alle Kinder der betroffenen Gruppen befinden sich nun in Quarantäne.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden aus Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße 1105 Fälle an das Landesuntersuchungsamt übermittelt: 768 Menschen sind wieder gesund, neun sind gestorben. In Germersheim und Umgebung gab es bislang 1443 Infizierte – 904 Menschen gelten als gesundet, 22 sind gestorben.