Zwischen Rhein und Pfälzerwald wurden 111 neue Corona-Fälle gezählt. Wie die zuständigen Gesundheitsämter mitteilen, gibt es im Kreis Germersheim 59, im Kreis Südliche Weinstraße 38 und in der Stadt Landau 14 Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV-2.

Die Inzidenzwerte (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage) liegen im Kreis Germersheim bei 148, im Kreis Südliche Weinstraße bei 123,1 und in der Stadt Landau bei 117,3.

Die neu betroffenen Einrichtungen: Ein Lehrer der Grundschule Kleine Kalmit Ilbesheim wurde positiv getestet, acht Kontaktpersonen müssen in Quarantäne. Zwei Schüler des Max-Slevogt-Gymnasiums Landau sind ebenfalls corona-positiv, acht Kontaktpersonen wurden ermittelt. Ein Schüler der Konrad-Adenauer-Realschule plus Landau hat sich ebenfalls angesteckt, fünf weitere Menschen müssen in Quarantäne. Ein Kind aus der Kindertagesstätte St. Josef Herxheim sowie je ein Patient und Mitarbeiter der Edith-Stein-Klinik Bad Bergzabern sind positiv. Hier dauern die Ermittlungen noch an.