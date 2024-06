Der Landauer Schillerpark macht sich schick für den Sommer. Gärtner des städtischen Bauhofs haben kürzlich im Auftrag des Umweltamts rund 1100 Stauden, Gräser und Sträucher gepflanzt – ergänzend zum Baum- und Strauchbestand in dem innerstädtischen Park. Bei der Auswahl achtete das Team um Grünflächenchefin Sabine Klein darauf, dass die Pflanzen gut mit Schatten, Trockenheit und dem Wurzeldruck der vorhandenen Bäume zurechtkommen. Gepflanzt wurden unter anderem Nieswurz, Purpurglöckchen, Astilbe, Herbst-Anemone, Johanniskraut und Gold-Johannisbeere. Die für den Schillerpark zuständige Gärtnerin Tanja Specht wird in den Sommermonaten dafür sorgen, dass die Neupflanzungen ausreichend gewässert werden. „Der Schillerpark ist mit 400 Metern Länge und 50 Metern Breite zwar eine der kleineren Parkanlagen in Landau, aber er ist geprägt durch eine Vielzahl an blühenden Gehölzen und Stauden sowie durch den Wechselflor im Brunnengarten“, sagt Sabine Klein.