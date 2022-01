Einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro hat ein Autofahrer verursacht, der vermutlich in der Nacht auf den 20. Januar in Nußdorf in der Kirchstraße gegen eine Sandsteinmauer gestoßen ist und sich unerlaubt entfernt hat. Nach Polizeiangaben dürfte es sich um ein blaues Auto handeln. Zeugen werden um Hinweise unter Telefon 06341 2870 gebeten.