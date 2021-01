In Landau ist eine ältere Dame an oder mit Covid-19 gestorben. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich damit auf 146, davon 65 an der Weinstraße und 81 am Rhein. Seit Donnerstag sind 100 neue Infizierte registriert worden, davon 58 an der Weinstraße, 42 im Kreis Germersheim.

Die Inzidenzwerte – also die Zahl der Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen – liegen für Landau bei 153,6, für den Kreis SÜW bei 156,5 und für den Kreis Germersheim bei 122,5.

In folgenden Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind aktuelle Coronaerkrankungen gemeldet worden: in der Römergarten-Residenz Offenbach 14 Mitarbeiter und drei Bewohner, im Bethesda in Landau ein Mitarbeiter und zwei Bewohner, im Seniorenheim Ludwigshöhe in Edenkoben sieben Bewohner und im Vinzentius-Krankenhaus Landau vier Mitarbeiter und zwei Patienten.