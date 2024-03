Die Anmelde-Funktion auf der Internetseite der Aktion 100 Argumente gegen die AfD wird spätestens im Laufe des Mittwochnachmittags freigeschaltet. Das teilen die Initiatoren mit. Wie berichtet sucht eine Gruppe Südpfälzer um Filmemacher Thomas Plonsker, Medienpalast-Inhaber Philipp Hirsch und Björn Eisenmann vom Verein für Toleranz und Menschlichkeit 100 Südpfälzer, die ihre ganz persönlichen Argumente gegen eine Wahlentscheidung für die laut Verfassungsschutz zumindest in großen Teilen rechtsextreme AfD vorbringen möchten. Wer mitmachen möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein und in der Südpfalz leben. Es werden circa 30-sekündige Spots aufgezeichnet. Einplanen sollten Teilnehmende dafür rund 15 Minuten. In den Videos wird das Gesicht zu sehen sein, Name und Adresse des Teilnehmenden werden nicht genannt.

Im Netz

