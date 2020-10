In der Nacht zum Mittwoch entwendeten bisher unbekannte Täter aus dem Innenhof einer KFZ-Werkstatt in der Steinfelder Straße rund 100 Altreifen. Die Reifen waren mit gelber Kreide gekennzeichnet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.