Bereits zum dritten Mal hat die Landauer Treuhandstiftung „With a little help from my friends“ soziale und gemeinnützige Einrichtungen in der Südpfalz unterstützt. Bei einer Spendenübergabe in der VR-Bank Südpfalz in Landau wurden 10.000 Euro an fünf Organisationen aus der Region ausgeschüttet.

Jeweils 2000 Euro erhielten das DRK Wunschmobil Südliche Weinstraße, das Haus der Familie Bad Bergzabern, das Haus am Westbahnhof in Landau, der Verein Südstern sowie der Thomas Nast Verein Landau. Darüber informierte die Stiftung in einer Pressemitteilung.

Das DRK Wunschmobil begleitet schwerstkranke Menschen bei der Erfüllung ihrer letzten Wünsche – getragen von ehrenamtlichem Engagement und finanziert durch Spenden. Das Haus der Familie Bad Bergzabern setzt sich seit vielen Jahren für soziale Teilhabe und Integration ein, unter anderem mit Beratungsangeboten, einem Mittagstisch und Sprachkursen.

Mit dem Haus am Westbahnhof und dem Verein Südstern wurden zudem zwei soziokulturelle Einrichtungen gefördert, die mit viel Eigeninitiative Räume für Kultur, Musik und Begegnung schaffen. Der Thomas Nast Verein wiederum hält das Andenken an den berühmten Sohn der Stadt Landau wach und engagiert sich für politische Bildung und gesellschaftlichen Diskurs.

Titel des Beatles-Songs im Namen Sinnbild für die Absicht

Stiftungsgründer Peter Gewehr betonte, dass es ihm ein persönliches Anliegen sei, Menschen und Projekte zu unterstützen, die sich für andere einsetzen. Als Glückskind im Leben sehe er es als selbstverständlich an, etwas zurückzugeben. Der Name der Stiftung – inspiriert vom bekannten Beatles Song – stehe sinnbildlich für diesen Gedanken.

Die Treuhandstiftung wird unter dem Dach der Stiftung der VR-Bank Südpfalz geführt. Diese ermöglicht es Stifterinnen und Stiftern, ihr Engagement dauerhaft, rechtssicher und unkompliziert umzusetzen. „Unsere Dachstiftung verbindet persönliches Stifterengagement mit professioneller Begleitung und regionaler Verwurzelung“, erläuterte Markus Bohlender, stellvertretender Vorstand der Stiftung der VR-Bank Südpfalz.

Infos

Weitere Informationen unter www.vrbank-suedpfalz.de/stiftung und www.withalittlehelp.de.

