Der Impfbus des Landes macht in dieser Woche wieder Station in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße. So steht er am Dienstag, 25. Januar, von 9 bis 17 Uhr in Offenbach an der Turn- und Festhalle, Essinger Straße 90. Am Donnerstag, 27. Januar, stoppt der Impfbus von 13 bis 17 Uhr an der Festhalle in Landau, Mahlastraße 3. Am Samstag, 29. Januar, können Sie sich in Annweiler am Hohenstaufensaal, Landauer Straße 1, im Impfbus eine Schutzimpfung setzen lassen, ebenfalls von 9 bis 17 Uhr.

Der TV Bad Bergzabern bietet am Donnerstag, 27. Januar, Corona-Schutzimpfungen für Personen ab zwölf Jahren in der Aula des Gymnasiums in Alfred-Grosser-Schulzentrum an. Im Impfbus des Sportbundes können sich von 13 bis 18 Uhr bis zu 360 Leute impfen lassen, teilt der Verein mit.

Ohne Termin ins Impfzentrum

Ab sofort sind in der kommunalen Impfstelle im Impfzentrum Landau-Südliche Weinstraße, Albert-Einstein-Straße 29, Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung und Voranmeldung möglich: immer montags, mittwochs und freitags von 8 bis 15.45 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 11 bis 18.45 Uhr. Wer sich dennoch für einen Termin registrieren möchte, kann das telefonisch über die Termin-Hotline des Landes 0800/5758100 oder online unter www.impftermin.rlp.de tun.

In allen Fällen gilt: Personalausweis mitbringen sowie den Impfpass und bei Zweit- und Boosterimpfungen die Nachweise über vorherige Impfungen. Minderjährige benötigen eine ausgefüllte und von ihren Eltern unterschriebene Einwilligungserklärung.