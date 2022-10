Bei der Bundeswehr-Übung vom 17. bis 28. Oktober in der Südpfalz werden das Fallschirmjägerregiment 26 und das Hubschraubergeschwader 64 eine gemeinsame Gefechtsausbildung proben. Das teilt Stabsfeldwebel Andreas Hultgren vom in Zweibrücken stationierten Fallschirmjägerregiment 26 auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Trainiert werden sollen die Aufnahme im Luftfahrzeug, das Aufsitzen, Verhalten im Flug, das Absitzen und dann ein Folgeauftrag beispielsweise an einem Gebäude im Wald. Das Gebiet um Annweiler herum sei ausgewählt worden, weil da zum einen die Belastungen für die Zivilbevölkerung durch den Flugbetrieb gering gehalten werden könne, erklärt Hultgren. Zum anderen biete das Gelände ein anspruchsvolles Terrain.

Geplant sei der Einsatz des Unterstützungshubschraubers H145M LUH SOF und des Transporthubschraubers CH-53. Aber: „ Hier kann man erstmal immer nur von geplant reden“, erläutert der Stabsfeldwebel. „Faktoren sind für einen geplanten Flugbetrieb natürlich auch die Witterung.“ Die Fahrzeuge, die bei Annweiler und an wenigen Tagen auch in den Verbandsgemeinden Edenkoben und Offenbach eingesetzt werden, seien Kleinfahrzeuge. Geübt werde mit dem Transportfahrzeug ESK Mungo und kleinen Führungsfahrzeugen. An der Übung beteiligt sind laut Planung bis zu 60 Soldaten.