„Achtung, Achtung, dies ist eine Übungsdurchsage“: So wird es am Dienstag, 14. Februar, durch einige Straßen Landaus tönen. Denn der städtische Brand- und Katastrophenschutz führt eine Übung in den Gebieten Landau-Mitte und Landau-Südwest durch und testet die Warnung der Bevölkerung per Lautsprecherdurchsage. Abgefahren werden die Straßenzüge im Landauer Zentrum innerhalb der Ringstraßen sowie das Burgenviertel im Südwesten der Stadt. Beginn ist um 18 Uhr; das Ende ist für 19.30 Uhr geplant. Um Bürger im Ernstfall schnell, zielgerichtet und verlässlich vor einer Gefahr warnen zu können, setzt die Stadt auf einen Warnmittelmix. Dazu zählen neben Warn-Apps, Sirenen und Hinweisen im Radio auch Meldungen über Lautsprecher, erläutert Stefan Krauch, Leiter der Abteilung Brand- und Katastrophenschutz. „Bei der kommenden Übung möchten wir unsere Warngeräte und Abläufe dem Praxistest unterziehen und fahren mit unseren Lautsprecherwagen verschiedene Straßenzüge im Stadtgebiet ab.“