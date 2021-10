Ein Überholmanöver am Donnerstagnachmittag auf der Landstraße zwischen Herxheim und Insheim ist mit einem Unfall zu Ende gegangen. Wie die Polizei berichtet, war ein 35-jähriger Autofahrer in Richtung Herxheim unterwegs. Er wollte zwei Fahrzeuge überholen, musste den Vorgang allerdings vorzeitig wegen eines entgegenkommenden Autos abbrechen. Der Mann scherte zwischen den beiden Fahrzeugen ein, stieß dabei aber gegen das vorausfahrende. Der entgegenkommende Autofahrer musste in den Grünstreifen neben der Fahrbahn ausweichen. Zeugenaussagen zufolge soll kurze Zeit zuvor ein anderes Fahrzeug mit einem ähnlich gefährlichen Überholmanöver aufgefallen sein. Der Fahrer habe dabei den Außenspiegel eines überholten Wagens beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.