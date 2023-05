Am Samstagnachmittag ist ein 25-Jähriger mit seinem VW auf der L493 zwischen Vorderweidenthal und Silz im Straßengraben gelandet. Wie die Polizei mitteilt, überholte der junge Mann einen vor ihm fahrenden Tesla sowie einen Traktor mit Anhänger. Als die beiden Autos auf gleicher Höhe waren, scherte der 22-jährige Tesla-Fahrer aus und drängte den VW-Fahrer dadurch von der Fahrbahn. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Traktorfahrer fuhr in Richtung Silz weiter, er wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei in Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.