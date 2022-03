Schockmoment im Burger King in Landau: Ein junger Mann taucht am Donnerstag kurz vor 23 Uhr vor dem Kassenbereich des Drive-in in der Hainbachstraße auf und bedroht die Angestellten mit einer Softairpistole in der Hand. Laut Polizei fordert er Speisen und Getränke. Aus dem Polizeibericht gehen keine Einzelheiten hervor, weshalb auch auf Nachfrage unklar bleibt, wie der Einsatz im Schnellrestaurant ablief. Es heißt lediglich, der alkoholisierte 20-jährige Landauer habe noch im Drive-in von Polizeibeamten festgenommen werden können. Der verwirrte Mann sei in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Niemand wurde verletzt.