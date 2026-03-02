Ein 27-Jähriger hat am Sonntagabend stark alkoholisiert einen Unfall auf dem Autobahnzubringer der B10 auf Höhe der Anschlussstelle Landau-Nord gebaut. Laut Polizeiangaben kollidierte der Landauer gegen 22.30 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe mit der Schutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Fahrzeug nach rechts gegen den Bordstein geschleudert und war im Anschluss nicht mehr fahrbereit, sodass es abgeschleppt werden musste. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 2,4 Promille, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.