Am Donnerstag gegen 10.30 Uhr kam eine 58-jährige Autofahrerin auf der K11 zwischen Vorderweidenthal und Birkenhördt an der Einmündung zur B427 von der Fahrbahn ab. Laut Polizei überfuhr sie die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Ermittlungen ergaben, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein kassiert. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro.