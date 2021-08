Am Morgen des 22. Oktober 1940 klingeln Polizei und SA-Mitglieder bei Landauer Juden. Binnen zwei Stunden sollen sie bereit sein für den Abtransport. Sie werden zunächst in das Lager Gurs gebracht. Von den 34 Menschen überleben nur vier die Herrschaft der Nationalsozialisten.

„Draußen dreht sich die Welt – auf den Kopf ist alles gestellt.“



Es ist ein kühler, bewölkter Tag, an jenem 22. Oktober 1940, der das Ende der jüdischen Gemeinden in der Pfalz, in Baden und im Gebiet des heutigen Saarlandes bedeutet. Nur noch 50 Jüdinnen und Juden leben in Landau, 1933 waren es noch knapp 600 gewesen. Viele hatten Landau und die Südpfalz bereits verlassen, sie konnten ins Ausland flüchten oder suchten die scheinbar sichere Anonymität in den umliegenden badischen Städten, in Mannheim, Karlsruhe oder Baden-Baden. Die Menschen, die jetzt noch in Landau oder in den Dörfern der Südpfalz leben, können oder wollen sich nicht von der Heimat trennen. Am Morgen um fünf Uhr beginnt nun die akribisch vorbereitete und durchgeführte Aktion, bei der Polizei und SA Hand in Hand zusammenarbeiten.

Innerhalb von zwei Stunden mussten die Landauer Juden ihre Koffer packen. Foto: Hans-Georg Merkel Otto Brunner, geboren am 21.7.1895, letzter Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Landau, Deportation nach Gurs im März, 1941 Deportation nach Les Milles, von dort im Oktober 1941 Auswanderung in die USA, gestorben am 20.9.1983 in New York. Foto: Stadtarchiv Helene Emsheimer, geboren am 18.2.1876, Deportation nach Gurs, am 12.9.1941 Deportation nach Drancy, von dort am 12.9.1942 Deportation nach Auschwitz, ermordet. Foto: Stadtarchiv Klara Heller, geboren am 14.12.1876, Deportation nach Gurs, dort am 19.11.1940 gestorben. Foto: Stadtarchiv Berta Kahn, geboren am 28.3.1879, Schwester von Ida Schmidt, Deportation nach Gurs, am 10.8.1942 über Drancy nach Auschwitz deportiert, ermordet. Foto: Stadtarchiv Erich Kahn, geboren am 2.6.1903, Sohn von Wilhelm Kahn, Deportation nach Gurs, am 17.3.1941 Deportation nach Récébédou, am 12.8.1942 über Drancy nach Auschwitz deportiert, ermordet. Foto: Stadtarchiv Franziska Kahn, geboren am 11.12.1864, Deportation nach Gurs, dort am 2.11.1940 gestorben. Foto: Stadtarchiv Wilhelm Kahn, geboren am 11.7.1872, Deportation nach Gurs, Vater von Erich Kahn, am 17.3.1941 Deportation nach Récébédou, dort am 31.12.1941 gestorben. Foto: Stadtarchiv Auguste Kern, geboren am 4.11.1884, Deportation nach Gurs, am 24.8.1942 Deportation von Récébédou an einen unbekannten Ort, weiteres Schicksal ist unbekannt. Foto: Stadtarchiv Emanuel Kern, geboren am 24.6.1867, Ehemann von Auguste Kern, Deportation nach Gurs, am 28.8.1942 über Drancy nach Auschwitz deportiert, ermordet. Foto: Stadtarchiv Pauline Levy, geboren am 18.8.1880, Mutter von Elisabeth Siegel und Großmutter von Chana Siegel, Deportation nach Gurs, Deportation nach Récébédou, dort am 8.12.1941 gestorben. Foto: Stadtarchiv Jakob Mayer, geboren am 19.1.1866, Deportation nach Gurs, Deportation nach Noé, dort am 16.6.1941 gestorben. Foto: Stadtarchiv Melanie Rauh, geboren am 5.3.1882, Deportation nach Gurs, am 6.8.1942 Deportation nach Drancy, von dort am 10.8.1942 nach Auschwitz deportiert, ermordet. Foto: Stadtarchiv Susanne Rosenthal, geboren am 24.8.1873, Deportation nach Gurs, dort am 5.10.1941 gestorben. Foto: Stadtarchiv Julius Samson, geboren am 19.10.1874, Deportation nach Gurs, dort am 13.12.1940 gestorben. Foto: Stadtarchiv Amanda Samuel, geboren am 16.12.1872, Deportation nach Gurs, am 20.1.1942 Deportation nach Noé, dort am 21.7.1943 gestorben. Foto: Stadtarchiv Friederike Scharff, geboren am 3.9.1864, Deportation nach Gurs, dort am 19.8.1941 gestorben. Foto: Stadtarchiv Ida Schmidt, geboren am 21.7.1888, Schwester von Berta Kahn, Deportation nach Gurs, Deportation nach Noé, Deportation am 6.8.1942 nach Drancy, von dort am 10.8.1942 Deportation nach Auschwitz, ermordet. Foto: Stadtarchiv Luise Schwarz, geboren am 3.9.1890, Deportation nach Gurs, Erlaubnis zum begrenzten Aufenthalt in Valence (Département Drôme), Visum für die Schweiz, 1951 Rückkehr nach Landau. Foto: Stadtarchiv Wilhelmine Sender, geboren am 20.10.1876, Deportation nach Gurs, am 19.1.1942 Deportation nach Noé, dort 1944 befreit, danach wohnhaft in Strasbourg, am 8.10.1950 gestorben. Foto: Stadtarchiv Klara Steinbigler, geboren am 22.12.1881, Deportation nach Gurs, am 20.1.1942 Deportation nach Noé, dort am 8.12.1942 gestorben. Foto: Stadtarchiv Sofie Steinem, geboren am 9.6.1870, Deportation nach Gurs, dort am 12.5.1941 gestorben. Foto: Stadtarchiv Elisabeth und Chana Siegel, geboren am 23.2.1916 und 19.12.1938, Tochter und Enkeltochter von Pauline Levy, Deportation nach Gurs, dort wurde auch ihr Mann Fritz von Frankreich aus interniert. Bis zum 27.1.1941 blieb die Familie in Gurs. Danach kam die Familie nach Marseille. Dort wurde am 2.6.1942 Sohn Pierre geboren. Am 30.5.1944 wurden Elisabeth, Fritz und die Kinder nach Auschwitz deportiert Am 3.6.1944 wurden die Mutter und ihre beiden Kinder ermordet. Fritz Siegel überlebte Auschwitz und kehrte über Mauthausen nach Landau zurück. Er starb am 10.6.1978 in Landau. Foto: Stadtarchiv Leonhard Strauß, geboren am 3.3.1874, Deportation nach Gurs, Deportation nach Récébédou, dort am 4.11.1941 gestorben. Foto: Stadtarchiv Abraham Süß, geboren am 3.6.1880, Deportation nach Gurs, am 17.3.1941 Deportation in nach Récébédou, dort am 20.9.1941 gestorben. Foto: Stadtarchiv Wilhelm Susmann, geboren am 28.11.1887, Deportation nach Gurs, über Drancy am 12.08.1942 Deportation nach Auschwitz, ermordet. Foto: Stadtarchiv Elisabeth Teutsch, geboren am 22.1.1893, Tochter von Ludwig Teutsch und Nichte von Frieda Samuel, Deportation nach Gurs, am 6.8.1942 Deportation nach Drancy, von dort Deportation nach Auschwitz, ermordet. Foto: Stadtarchiv Ludwig Teutsch, geboren am 7.8.1857, Vater von Elisabeth Teutsch und Bruder von Frieda Samuel, Deportation nach Gurs, dort am 10.1.1941 gestorben. Foto: Stadtarchiv Emma Weil, geboren am 1.4.1875, Schwester von Karoline Weil, Deportation nach Gurs, dort am 3.12.1940 gestorben. Foto: Stadtarchiv Karolina Weil, geboren am 7.5.1868, Schwester von Emma Weil, Deportation nach Gurs, dort am 24.11.1940 gestorben. Foto: Stadtarchiv Ernestine Wertheimer, geboren am 25.9.1870, Deportation nach Gurs, Genehmigung für Aufenthalt in Treignac (Département Corrèze) bis zum 10.8.1942, am 29.4.1944 Deportation über Drancy nach Auschwitz, ermordet. Foto: Stadtarchiv Kurt Wertheimer, geboren am 10.5.1896, Sohn von Ernestine Wertheimer, Deportation nach Gurs, Genehmigung für Aufenthalt in Treignac (Département Corrèze) bis zum 10.8.1942, weiteres Schicksal ist unbekannt. Foto: Stadtarchiv Foto 1 von 32

Die Polizisten und Mitglieder der Sturmabteilung (SA), einer paramilitärischen Organisation der NSDAP, klopfen an Haustüren und fordern die Menschen auf, sich innerhalb von zwei Stunden abreisebereit zu halten. Umfang und Gewicht des Gepäcks sind genau vorgeschrieben, Wertgegenstände müssen zurückbleiben, lediglich 100 Reichsmark dürfen im Portemonnaie sein. Verderbliche Lebensmittel sollen der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt zur Verfügung gestellt, Haustiere abgeben werden. Niemand weiß, was passieren wird. Allein aus dem Anwesen von Olga Loeb in der Kaufhausgasse 9, dem heutigen Frank-Loebschen Haus, müssen morgens um acht Uhr elf Menschen parat stehen, um mit Postbussen zunächst zur städtischen Festhalle gefahren zu werden. Hier ist der Sammelort der südpfälzischen Juden. Bis zum Abend sind alle aus den Dörfern und der Stadt hier versammelt. Und wieder geht es in Postbussen an den Güterbahnhof. Man will keine Aufmerksamkeit erregen und Plünderungen vermeiden – wie es sie im November 1938 nach dem Brand der Synagoge gegeben hat – oder gar Sympathiebekundungen provozieren.

Noch immer haben die Menschen keine Ahnung, was passieren wird und wohin sie gefahren werden. „Es geht gleich in Richtung Westen. Zum Glück nicht nach Polen“, erinnert sich ein Zeitzeuge, der damit auf die Ausweisung polnischer Juden aus Deutschland im Sommer 1938 anspielt. In französischen Personenwagen geht der Transport über Annweiler und Zweibrücken nach Dijon, wo es zum ersten Mal eine warme Mahlzeit gibt.

„Wir fuhren die ganze Nacht durch, und ich sah Orte wie Toulouse und Lourdes vom Fenster des Zugs aus“, berichtet der Landauer Kaufmann Otto Brunner. „In der Früh waren wir in Pau, wo noch ein anderer badischer Transport stand, und dann ging es ins Gebirge herauf nach Oleron (…). Auf offenen Lastwagen wurden wir dann nach dem Lager Gurs, das ungefähr eine dreiviertel Stunde von Oleron entfernt liegt, überführt.“

Diese Nacht- und Nebelaktion der beiden Gauleiter von Baden und Saarpfalz, Robert Wagner und Josef Bürckel, trifft auf völlig unvorbereitete französische Stellen, die zu keiner Zeit informiert waren. Nach dem Waffenstillstand mit Frankreich wurden den Gauen Pfalz und Baden auch die Gebiete Elsass und Lothringen unterstellt. Eine Klausel im Waffenstillstandsvertrag besagte, dass alle Juden französischer Staatsangehörigkeit in den unbesetzten Teil Frankreichs abgeschoben werden konnten. In willkürlicher Interpretation dehnten die beiden Gauleiter diesen Zusatz auch auf die jüdische Bevölkerung in ihrem Machtbereich aus. Als glühende Antisemiten verfolgten sie dabei den ehrgeizigen Plan, ihre Gaue als erste „judenfrei“ nach Berlin melden zu können. Die französische Regierung in Vichy wird nun von diesem Vorgehen überrascht. Man fordert zwar die unverzügliche Rückführung, aber die deutschen Stellen reagieren nie darauf.

Mittlerweile versuchen sich die südwestdeutschen Juden in Gurs am Fuß der Pyrenäen einzurichten. Vor allem zu Beginn sind die Zustände grauenhaft: Die Baracken haben weder Fenster noch einen Holzboden, Betten sind kaum vorhanden, auch die sanitären Anlagen spotten jeder Beschreibung.

In ganz Südfrankreich existierten Internierungslager, die zunächst Flüchtlinge aus dem spanischen Bürgerkrieg aufgenommen hatten. Nach und nach werden nun die jüdischen Internierten auf diese Lager in Noé oder Récébédou verteilt.

In den folgenden Wintermonaten sterben viele, zumal ältere Menschen, wie die 75-jährige Landauerin Franziska Kahn. Nur ganz wenigen gelingt die Flucht in das sichere Ausland, wie zum Beispiel Otto Brunner, der über Marseille und Casablanca im Dezember 1941 in New York ankommt.

Für die Zurückgebliebenen beginnt eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen. Gibt es einen Ausweg? Wie ergeht es den Angehörigen und Freunden? Spätestens nach der berüchtigten Wannsee-Konferenz im Januar 1942 ist ihr Schicksal besiegelt: Am 5. und 6. August 1942 beginnt auch in Gurs die Deportation in die Vernichtungslager im Osten Europas. Die Menschen, die im Süden Frankreichs in verschiedenen Lagern interniert sind, werden über das bei Paris liegende Lager Drancy nach Auschwitz deportiert. Szenen voller Verzweiflung, Panik und Furcht spielen sich ab, als die Menschen quer durch Europa in die Vernichtung deportiert werden, darunter auch die erst vierjährige Landauerin Chana Siegel. Es ist eine besondere Ironie der Geschichte, dass die südpfälzischen Juden und Jüdinnen in den Deportationszügen ein letztes Mal durch ihre alte Heimat befördert werden, über Saarbrücken, Kaiserslautern und Ludwigshafen nach Frankfurt in Richtung Osten. Von den 34 Landauer Juden, die von Landau aus nach Gurs deportiert worden waren, überlebten nur vier.

Das Anfangszitat stammt aus einem Gedicht von Anne Wald, Tochter des Landauer Rabbiners Dr. Berthold Einstein, der bis 1935 als Bezirksrabbiner in Landau tätig war.

Camp de Gurs, zunächst als Internierungslager für Flüchtlinge des Spanischen Bürgerkrieges angelegt, ab Oktober 1940 Internierungslager für 6.504 Juden aus der Pfalz, Baden und der Saarpfalz.

Seit 1994 ist das Camp de Gurs eine nationale Erinnerungsstätte mit Dauerausstellung und Erinnerungspfad.

2005 in Landau Gedenktafel am Haus Maximilianstraße 7, Auflistung der aus Landau und dem Kreis SÜW stammenden Jüdinnen und Juden, die am 22.10.1940 nach Gurs deportiert wurden.

2012 „Landauer Leben“ – Ein Theaterweg durch die Jüdisch-Landauer Geschichte. Ein Stationentheater anlässlich des 25. Jahrestages der Einweihung des Frank-Loebschen Hauses. Das Chawwerusch-Theater aus Herxheim erarbeitete zusammen mit über einhundert Amateurschauspielerinnen und -spielern aus Landau und Umgebung Szenen zur Jüdisch-Landauer Geschichte.

