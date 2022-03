Bei einem seltsames Spielchen haben Unbekannte am Sonntagmorgen einen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, sind zwei bislang unbekannte Männer gegen 5.30 Uhr in der Ferdinand-Koch-Straße über geparkte Autos gehüpft. Dabei entstand ein Schaden von geschätzt 500 Euro. Ein Zeuge habe die beiden grob beschreiben können: Einer der beiden habe ein rotes, der andere ein weißes Oberteil getragen. Sie seien schätzungsweise zwischen 15 und 25 Jahre alt gewesen. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese telefonisch unter der Rufnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.