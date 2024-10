Ist die Rede von Elisabeth Mahla, gibt es häufig eine Kontextualisierung mit ihren männlichen Vorfahren. Das ist gar nicht nötig – die Persönlichkeit steht für sich.

Die 1889 in Landau geborene Elisabeth Mahla verfolgte einen für bürgerliche Mädchen aus besseren Kreisen vorgesehenen Bildungsweg. Erst besuchte sie die Städtische Höhere Töchterschule, das heutige Max-Slevogt-Gymnasium. Danach studierte sie Kunstgeschichte an der Universität Straßburg.

Eine studierte Frau war zu dieser Zeit noch eine Seltenheit. Dieser Tatsache schien sich auch Mahla bewusst zu sein. Sie forderte mehr Rechte für Frauen, vor allem auch das Recht auf Bildung und auf bessere Erwerbsmöglichkeiten. In der Frauenverbandsarbeit setzte sie sich, zusammen mit anderen Frauen, aktiv für diese Ziele ein. Eines ihrer Projekte, das der Verwirklichung dieser Ziele näherkommen sollte, war die Gründung einer Frauenarbeits- und Handelsschule für Mädchen in Landau nach dem Ersten Weltkrieg. Bis 1944 oblag ihr die Schulleitung.

Einsatz für sozial benachteiligte Menschen

Zeit ihres Lebens engagierte sich Mahla in zahlreichen Frauenvereinen und -initiativen auf kommunaler Ebene. Am 10. Februar 1949 gründete sie mit 37 anderen Frauen die Ortsgruppe des Frauenrings Landau, der sie auch auf landes- und bundesweiter Ebene lebenslang verbunden war.

Ihre Aufgaben in Landau bestanden neben der sozialen Arbeit vor allem in der staatsbürgerlichen Bildung der Landauer Frauen. Das heißt, sie organisierte Versammlungen, Vorträge und Tagungen, in denen Landauerinnen zusammenkamen und sich vernetzten. Es wurde über die aktuellen Geschehnisse und gesellschaftlichen Probleme diskutiert, wodurch die Meinungsbildung und Urteilskraft von Frauen gestärkt werden sollte.

Neben den Frauenvereinen setzte sich Mahla auch für sozial benachteiligte Menschen ein. So war sie zum Ende des Ersten Weltkrieges in der Kinderspeisung und der Volksküche Landau aktiv. Außerdem verteilte sie Spenden der ausländischen Mennoniten- und Quäkergemeinden.

Zum 70. Geburtstag ist es so weit

Nach dem Zweiten Weltkrieg war es Mahla ein wichtiges Anliegen, die Beziehungen nach außen, insbesondere nach Frankreich, zu stärken. Sie knüpfte beispielsweise freundschaftliche Kontakte zu Frauenorganisationen.

Zu ihrem 70. Geburtstag im Jahr 1959 war es dann so weit: Elisabeth Mahla erhielt die Ehrenbürgerwürde. Der damalige Oberbürgermeister Alois Kraemer verlieh sie ihr mit folgenden Worten: „Glücklich die Stadt, in der es noch Frauen gibt, die in einer im Umbruch befindlichen Gesellschaftsordnung noch Vorbild sein können (…)“. Dass Elisabeth Mahla ein Vorbild für viele Menschen in Landau war, steht außer Frage. Bis heute ist sie übrigens die einzige Frau unter den Ehrenbürgern Landaus – und das, obwohl die Zeit sich noch viele weitere weibliche Vorbilder hervorgebracht hat.