Seit Mittwoch melden die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim 91 Neuinfizierte: zehn Fälle in Landau, 28 im Kreis Südliche Weinstraße und 53 im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesuntersuchungsamt: 246,3 in Landau, 192,3 an der Weinstraße und 231,0 an der Rheinschiene.