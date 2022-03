Die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim melden 822 neue Corona-Fälle in der Südpfalz seit Donnerstag. Es sind 102 Neuinfizierte in Landau, 240 im Kreis Südliche Weinstraße und 480 im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesuntersuchungsamt: 1032,5 in Landau, 998,3 im Kreis Südliche Weinstraße und 1792,9 im Kreis Germersheim.