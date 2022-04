Die Gesundheitsämter in der Südpfalz melden 829 (Freitag: 736) neue Infektionen mit dem Coronavirus – 500 (300) im Kreis Germersheim, 73 (104) in der Stadt Landau und 256 (332) im Kreis Südliche Weinstraße. Die Inzidenzwerte liegen laut Landesuntersuchungsamt bei 1256 (1337) im Kreis Germersheim, 502 (614) im Kreis SÜW und 510 (583) in Landau.