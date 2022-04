Die südpfälzischen Gesundheitsämter melden 758 (Vortag: 832) neue Corona-Infektionen. Davon entfallen 322 (332) auf den Kreis Germersheim, 333 (367) auf den Kreis Südliche Weinstraße und 103 (124) auf die Stadt Landau. Die Inzidenzwerte liegen laut Landesuntersuchungsamt bei 1316 (1282) im Kreis am Rhein, 632 (621) an der Weinstraße und 660 (604) in Landau.