Genau 786 Corona-Neuinfizierte haben die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim seit Mittwoch registriert: 138 in Landau, 288 im Kreis Südliche Weinstraße und 360 im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesuntersuchungsamt bei 1004,6 in Landau, 954,1 im Kreis SÜW und 1647,2 im Kreis Germersheim.