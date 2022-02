Seit Mittwoch haben die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim 624 Neuinfizierte mit dem Virus Covid-19 registriert: 88 in Landau, 171 im Kreis Südliche Weinstraße und 365 im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei: 578,3 in Landau, 609,3 im Kreis SÜW und 1373,6 im Kreis Germersheim.