Mit 5200 Firmenläufern aus 234 Unternehmen knüpft der 8. DM-Firmenlauf Südpfalz an die Erfolgsgeschichte des Breitensportevents aus den letzten Jahren an, teilt der Veranstalter n plus sport mit. Am Mittwoch, 17. Mai, geht es erneut auf der Fünf-Kilometer-Strecke durchs Grüne. Titelsponsor DM-Drogerie-Markt hat mit 249 Läufern die meisten Teilnehmer am Start. Ebenfalls weit vorne im Ranking für das größte Team ist die APL Group mit 224 Läufern, gefolgt von den Diakonissen Bethesda Landau und der Hornbach Gruppe, die sich mit 212 Leuten ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den dritten Platz liefern. Das Mercedes-Benz Global Logistics Center konnte 174 Teilnehmer im Vorfeld motivieren. Nachmeldungen sind bei der Startunterlagenausgabe am Montag, 15. Mai, 14 bis 18 Uhr, im neuen DM-Drogerie-Markt, Marktstraße 29, in Landau und am 17. Mai von 14 bis 18 Uhr auf dem alten Messplatz möglich.