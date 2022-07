Die Gesundheitsämter der Südpfalz melden 470 Neuinfizierte seit der letzten Meldung am Freitag. Es sind 45 neue Fälle in Landau, 156 im Kreis Südliche Weinstraße und 269 im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenzen laut Landesuntersuchungsamt: 586,9 in Landau, 717,6 im Kreis SÜW und 769 im Kreis Germersheim.