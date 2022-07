78 Neuinfizierte mit dem Coronavirus in Landau, 167 im Kreis Südliche Weinstraße und 174 im Kreis Germersheim: Die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim melden 419 neue Fälle seit Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenzen: 479,8 in Landau, 651,7 im Kreis Südliche Weinstraße und 671,3 im Kreis Germersheim.