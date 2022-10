In der Südpfalz sind seit der letzten Meldung am Freitag 312 Neuinfizierte mit dem Coronavirus registriert worden. Wie die Gesundheitsämter melden, sind es 85 neue Fälle in Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße und 227 im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenzen: Landau 598,9, Kreis Südliche Weinstraße 694,7 und Kreis Germersheim 1060,2.