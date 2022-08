40 neue Coronafälle in Landau, 92 im Kreis Südliche Weinstraße und 140 im Kreis Germersheim – das ist Situation aktuell in der Südpfalz. Die Gesundheitsämter melden seit Freitag 281 Neuinfizierte. Die Sieben-Tage-Inzidenzen: 409,1 in Landau, 463,1 im Kreis Südliche Weinstraße und 549,6 im Kreis Germersheim.